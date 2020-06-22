Австралійська серфінгістка Еллі-Джин Коффі завоювала неймовірну популярність не тільки завдяки своїм заняттям спортом, але й ідеальною зовнішністю

Зараз на сторінку красуні підписані один мільйон користувачів мережі, які активно стежать за її сторінкою, передає Politeka.net.

Красуня регулярно викладає пости з відвертими знімками.

Так, на одному з останніх кадрів Еллі з'явилася в прозорому купальнику і плавках. Пишні груди були прикриті кольоровою тканиною, але крізь неї все одно виднілося найінтимніше. Серфінгістка вирішила прикрити сокровенне рожевими квіточками.

Шикарна Коффі розпустила волосся, вона дивилася в камеру блакитними очима, в яких можна було потонути.

В такому вигляді модель позувала на пляжі. У пості вона зізналася, що у неї щасливий місяць тренувань.

За кілька днів пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали блондинку компліментами та відзначали, що вона дуже гаряча красуня.

Зазначимо, Еллі-Джин Коффі вже у дитинстві вирішила стати професійною серфінгісткою. Вісім років тому вона завоювала титул чемпіонки на національних змаганнях і друге місце на юнацькому чемпіонаті світу.

Кілька років тому красуня потрапила у топ-20 світового рейтингу серфінгістів, однак отримала травму і її місце стало нижче.

Красуня викладає в Instagram, в основному, фото в купальниках, що не залишає байдужим ні одного користувача мережі.

Пишні груди і стегна, тонка талія і підкачані ніжки - це тіло створене для відвертих фото.

Нагадаємо, спортсменка в екстремальному міні померилась красою з дочкою

А ще Politeka писала, що спортсменка Лексі Кай пікантно вигнулась і показала ідеал у мініатюрному топі

Також Politeka повідомляла, що спортсменка без білизни показала, як зачаровує чоловіків