Австралійська серфінгістка Еллі-Джин Коффі завоювала неймовірну популярність не тільки завдяки своїм заняттям спортом, але й ідеальною зовнішністю
Зараз на сторінку красуні підписані один мільйон користувачів мережі, які активно стежать за її сторінкою, передає Politeka.net.
Красуня регулярно викладає пости з відвертими знімками.
Так, на одному з останніх кадрів Еллі з'явилася в прозорому купальнику і плавках. Пишні груди були прикриті кольоровою тканиною, але крізь неї все одно виднілося найінтимніше. Серфінгістка вирішила прикрити сокровенне рожевими квіточками.
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Шикарна Коффі розпустила волосся, вона дивилася в камеру блакитними очима, в яких можна було потонути.
В такому вигляді модель позувала на пляжі. У пості вона зізналася, що у неї щасливий місяць тренувань.
За кілька днів пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі засипали блондинку компліментами та відзначали, що вона дуже гаряча красуня.
Зазначимо, Еллі-Джин Коффі вже у дитинстві вирішила стати професійною серфінгісткою. Вісім років тому вона завоювала титул чемпіонки на національних змаганнях і друге місце на юнацькому чемпіонаті світу.
Кілька років тому красуня потрапила у топ-20 світового рейтингу серфінгістів, однак отримала травму і її місце стало нижче.
Красуня викладає в Instagram, в основному, фото в купальниках, що не залишає байдужим ні одного користувача мережі.
Пишні груди і стегна, тонка талія і підкачані ніжки - це тіло створене для відвертих фото.
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