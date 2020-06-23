Промоутер Едді Хірн пояснив, як отримання Василем Ломаченком статусу "франчайзингового" чемпіона WBC вплинуло на кар'єру Девіна Хейні

Про це повідомляє видання BoxingScene.

"Знаю, що Ломаченко отримав цей статус на прохання промоутерів з Top Rank. Керівництво WBC пішло на цей крок. Це означає, що у нього особливий статус - ти не можеш навіть доторкнутися до нього. До того ж, Василь більше не повинен проводити обов'язкові захисти.

Ми витратили багато грошей на просування Хейні в рейтингу WBC, але нам сказали, що він не може битися за звання чемпіона. Правда, потім Девін все ж став чемпіоном світу за версією WBC. Але замість поваги він отримав критику. Багато говорили, що він став чемпіоном по електронній пошті", - заявид Хирн.

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"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченко прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес в інтерв'ю Youtube-каналу Fino Boxing.

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