Дівчина футболіста Неймара, який грає за французький ПСЖ, показала спокусливе тіло, залишаючись майже без одягу

На фото Наталія Барулич, так звуть дівчину, показала себе без білизни, обернувшись тільки частково білим простирадлом. Красуня стала в профіль до фотографа і демонструвала на тлі моря свої ідеальні вигини. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама відкинула голову і закрила очі від задоволення, завдяки чому знімок вийшов ще більш спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я відпустила, щоб звільнитися", - написала Наташа.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ух ти, епічний Ісус", "Я люблю тебе, сестро ! Ви одна з найсильніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. Ви заслуговуєте тільки справжньої любові !!! Тому що ти вмієш любити тільки так! Эрмосо Як приємно бачити тебе щасливим ...", "Вода виглядає приголомшливо", "Дає мені чарівний світ", "Так і про футбол забуде", "А де білизна?".

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На фото красуня стояла в бордовому купальнику, який досить сильно закривав все найцікавіше. Образ Олександра доповнила стильними окулярами, а сама відкинула голову і взялася за розпущене волосся руками.

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