Відома волейболістка з Бразилії Жаклін Карвалью показала, як проводить літо

На фото красуня позує в купальнику і окулярах, а волосся вирішила залишити розпущеним. Як можна помітити, Жаклін плавала в басейні, а після цього у крайки вигнулась, щоб вийшло гарячим фото. Карвалью вирішила залишити волосся зібраними в ховст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Сонце пробач, але я знайшов ту, яка сяє яскравіше сонця", "чудово", "Чудово", "Навчіться говорити по-грецьки, щоб спілкуватися з цією богинею", "Грецька богиня", "Прийшла задишка, це не вірус, це моя любов до Жаклін", "Нехай буде благословенна нафта, з якої витягли дизель, який заправив вантажівку, який привіз бетон, щоб побудувати лікарню, в якій ти народилася", "Вітаю красуню і прекрасну спортсменку. Бериге себе".

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Так, дівчина демонструє вражаючу форму і відмінну витривалість, перестрибуючи через перешкоди. Для тренування вона обрала відповідний одяг: сірі спортивні штани в обтяжку і короткий білий спортивний топ.

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