Екс-чемпіон WBO у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон спарингував і з Ломаченком, і з Лопесом

Стівенсон розповів, кого бачить фаворитом бою між українцем та американцем.

Так, Стівенсон вважає, що Ломаченко дуже конкурентний боксер, під час спарингу він хотів побити Стівенсона, але не зміг, хоча дуже намагався.

Лопеса він назвав відмінним боксером, він сильний, різкий, розумний і потужний.

Він вважає, що бій Ломаченко-Лопес буде дуже складним.

На думку Стівенсона, шанси у Лопеса будуть тільки в перших трьох-чотирьох раундах, якщо за цей час нічого не відбудеться, то далі Ломаченко буде повністю домінувати на рингу.

"Він впав в бою з Линаресом, але піднявся і нокаутував його. Ломаченко фаворит в пізніх раундах, але мені дуже цікаво, що Теофимо зможе зробити на старті зустрічі", – сказав Стівенсон.

Раніше ми писали, що промоутер Боб Арум назвав орієнтовну дату бою Ломаченко - Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

«Попередня дата бою - 19-те вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають», - сказав Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".