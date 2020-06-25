Промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)
«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.
Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.
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Нагадаємо, нещодавно українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.
«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».
«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.
Крім того, деякі шанувальники боксу вважають, що український боксер Олександр Усик не досить сильний фізично, щоб витримувати потужні удари в суперважкій вазі
Але Усик не бачить в цьому проблеми.
«Якщо ти хочеш потрапити в ціль, то ти її спершу повинен побачити. Суперник може викидати будь-яку кількість ударів, але ти попади спочатку. Чісору я бачив в ринзі, коли я ще був аматором. Я бачив його бої з Кличком, з Хеєм.
Тоді мені здавалося, що всі ці великі хлопці дуже далеко, а зараз я готуюся вийти в ринг проти одного з них», - заявив Усик.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
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