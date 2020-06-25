Український боксер Василь Ломаченко взяв участь у матчі на льодовій арені

Як передає Politeka.net, український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO вирішив змінити вид спорту.

Так, Василь пограв у хокей. Він спритно катався на ковзанах і ефектно закинув кілька шайб.

Відео гри боксера на льодовому майданчику з'явилося на сторінці Lomus в Instagram.

"НХЛ чекає нову зірку", - підписана відео.

"Влаштувати бійку з ним ніхто не захоче в цьому виді спорту", "Красунчик ,у всіх видах спорту", "Вася Чемп у всьому красава", "

Вася кращий", " Талант у всьому талант", - пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон хоче побитися з Василем Ломаченком, якщо той переможе Теофимо Лопеса

"Так, я хочу битися з Ломаченко після його бою з Лопесом. Але я не хочу битися, якщо Василь програє. Якщо Ломаченко переможе Теофимо і спуститься в другій напівлегка вага, це буде великий бій. Ми повинні його влаштувати.

Я вже був у рингу з Ломаченко раніше. У нас є своя історія. Він дійсно настільки хороший, як про нього говорять. Василь - неймовірно крутий боєць. Я зрозумів, що він дуже складний суперник, як і я. Думаю, у нас буде чудове протистояння. Я завжди націлений на те, щоб вийти з бою переможцем. Напевно Ломаченко дуже вразливий до контратак", - сказав Шакур Стівенсон.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".