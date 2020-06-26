Відома серфингистка Еллі-Джин Коффі показала, як виглядає її тіло практично без одягу
На фото Еллі позує в прозорому купальнику у кольорах веселки. Коффі прикрила найпікантніші місця квіточками, щоб нічого зайвого не показати. Красуня трохи вигнулась вперед, стоячи на пляжі, а сама тримала в руках дошку для серфінгу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Бі шлях. Щасливий місяць гордості", - написала Коффі.
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Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Чудово", "Безумовно досконала", "Доторкнись до веселки, спробуй веселку", "Я хочу бачити", "Така красива і талановита".
Повідомлялося, що донька українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала, як розважається на воді.
На кадрах дівчина була в купальному костюмі, позуючи на дошці для серфінгу. Наташка пливла на ній, поки її тягнув катер. На фоні можна почути голос матері, яка казала: "Ох, Наташа, посміхнися на камеру". Горова трималася на дошці впевнено і була сконцентрована на розвагах.
Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару відпочиває на Балі, звідки публікує красиві фото.
Так, на одному з недавніх фото красуня позувала в роздільному купальнику. Верх був з плетінням між грудей, що надавало знімку деякої пікантності.
Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Жаклін Карвалью засліпила видом в бікіні
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