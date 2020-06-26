Відомий фітнес-тренер Андрій Хомицький, який працює з українськими артистками Настею Каменських і Славою Камінською, розповів, як йому вдалося перемогти біль у спині

Дуже часто тренеру задають питання з приводу спини, хребта, попереку і всього, що стосується болю в спині, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

«Після всіх тренувань і мною пройденого шляху, після всього цього я зрозумів, що головний шлях до досягнення мети – це розвиток і максимальне напруження, яке ти здатний подолати в поточний момент, у тому чи іншому напрямку. Потрібно знайти час, не звертати увагу на виправдання і просто йти до мети», - розповідає зірковий тренер.

«На самому початку я знайшов тренера, слухав його, робив все, що скаже, - розповідає Андрій Хомицький. – Хоча до цього я ще займався волейболом, і поперек була вже трохи «розхитана». Але ніяких особливо больових відчуттів я раніше не відчував. І потім було одне вправу з тренером – штангу 170 кілограм треба було підняти з присяда не на 90, а на 30 градусів вгору. При цьому не просто піднімати, а саме злегка вистрибувати вгору невеликими ривками. І на цьому тренуванні я пострибав, постукав, а потім увечері не міг нахилитися вниз. Це було напряжно, хоча я думав, що це пройде і буде нормально», - почав свою історію тренер.

При цьому він підкреслив, що біль в спині продовжувала турбувати і сама не проходила. На наступний день він повинен був брати участь разом з вихованцем на виставці собак, однак не зміг із-за болю і його відвезли додому. У якийсь момент тренер боявся за ноги, адже почав відчувати набагато слабкіше. Зрештою, Андрій просто не зміг піднятися через ще один день. І лише через п'ять днів почав чи рухатися.

«Приходив до лікарів, але це було страшно – здавалося, якщо хто-то что-то смикне і я зламаюся. При цьому доктор ледь провів пальцем по спині і відмовився, відправивши мене до нейрохірурга, зазначивши, що все погано. Потім я поїхав і до другого, і третього, зробив МРТ… І результат був один: тільки операція на спину. Це було страшно. Я шукав порятунку, як кіт у воді. Я багато разів перевірявся і всі лікарі відзначали – потрібна операція. Під кінець, один з моїх клієнтів порадив лікаря, мовляв, останній раз, хороший фахівець», - розповідає тренер, згадуючи пережите їм тяжкий стан.

Андрій Хомицький зазначив, що спеціально прибув до Австрії разом з дружиною і відразу попрямував до фахівця. Спочатку все було дивно – звичайний огляд, доктор обережно перевірив його ноги, а потім попросив встати і пройтися на носочках п'ять кроків вперед, а назад уже ті ж п'ять кроків, але на п'ятах:

«Як підсумок, я сідаю, а лікар каже – операція не потрібна. Я просто не повірив, захотілося її обійняти. Лікар дав мені комплекс вправ і від них буде залежати, до якогось моменту я можу бути в спорті».

З'ясувалося, що при правильному виконанні ефективної планки, яку порадив тренеру реабілітолог, можна створити диво. В майбутньому Андрій Хомицький має намір розкрити «секрет» збереження свого здоров'я, зокрема, спини і розповість, як уникнути подібних травми.

Раніше ми повідомляли, Хомицький розповів, як багато новачків неправильно виконують звичайну вправу "присідання". Тренер назвав і показав поширені помилки.

зокрема, неправильна механіка рухів. Присідати треба так, щоб не навантажувати коліна і максимально задіяти сідниці. Друга помилка – це глибина присідання. Люди або не досаживаются, або сідають дуже глибоко, не відчуваючи при цьому цільові м'язи. Середня глибина присідання повинна становити 90 градусів.

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