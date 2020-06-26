Допінг-проба "Б" російського чемпіона світу за версією WBA і друга Василя Ломаченка, виявилася позитивно

Як передає Politeka.net в крові Олександра Беспутина знайшли заборонений препарат Лигандрол після чемпіонського бою проти росіянина Раджаба Бутаева, який відбувся 1 грудня 2019 року і закінчився перемогою Беспутина за очками.

Він свою провину не визнав і прийняв рішення розкрити пробу "Б".

"Є документальне підтвердження – проба "Б" показала той же результат, що і проба "А"", – цитує слова представника Бутаева видання ТАСС.

Раніше ми писали, що боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик познущалися над боксерським стилем Віталія Кличка

Відео з'явилося в мережі ще в 2013 році. Тоді Ломаченко та Усик кумедними рухами спробували повторити техніку Віталія (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

А через два роки Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцями якої є Віталій і Володимир Кличко.

" Ох вже дітки над батьком сміються", "Нехай спочатку проведе з десяток боїв у надважкій вазі і подивимося", " В перших, потрібно з повагою ставиться до старших! По-друге, Віталія за великим рахунком так ніхто і не переміг і нокдауні він жодного разу не був", "Яйця над куркою сміються", " Кличко б цих песиків б розкидав би по кутах обох б в одному рингу!", - писали тоді в коментарях користувачі мережі.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".