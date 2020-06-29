Відома ринг-дівчинка Лілі Коі показала показала неймовірну гідність

На фото красуня була в топі тілесного кольору, а образ доповнила джинсами. Лілі стояла у ванній кімнаті і знімала себе в дзеркалі на телефон, вигнувшись вперед, показуючи королівський розмір у величезному декольте. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама в момент зйомки дивилася в телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давно без селфі. Крім того, як дурість, ці кольорові контактні лінзи", - написала Лілі під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Мега дитинко", "Мамочкка", "Оу, Боже мій. Благословляючи мої очі", Чорт візьми, моя дитино", "Чорт би тебе побрал", "Ванна кімната має краще висвітлення для селфи", "Довгий час, але все ще приголомшлива", "Звичайно, контакти - це головне, що ми помітили", "Ми не дивимося на твої очі".

Повідомлялося, що відома боєць Пейдж Ванзант показала, як займається в спортзалі.

Красуня в цей раз була в лосинах і коротенькому топі, вирішивши залишитися без взуття. Волосся Пейдж зібрала в хвіст, щоб вони не заважали тренуванні. Ванзант встрибнула на боксерську грушу, обнявши її ногами, а рукою схопилася за її верхівку, завдяки чому кадр вийшов не тільки спортивними, але й дуже спекотним.

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