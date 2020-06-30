Американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком

Так, американець вважає, що топові легковаговики бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Лопес також розповів про організацію бою з українцем.

"Ми працюємо над цим поєдинком. Поки що немає дати бою з Ломаченком, але ми тренуємося. Він, як і багато інших, не розуміє, що робить, коли викликає мене на бій. Мої суперники бояться. Що ж, кидайте мені виклики, і я відразу ж прилечу на літаку", - цитує американця Boxing News 24.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Теофимо Лопес обрушився з матами на українця Василя Ломаченка

"Я вам зараз розповім про одну лайнову ситуацію, про яку нещодавно дізнався! Ломаченко веде себе як су*ка і хоче спершу провести такий собі рейтинговий бій. І після цього Top Rank і мені пропонує погодиться на проміжний бій.

На що це все схоже? У мене немає слів, але ви знаєте, що я думаю: пішов нах*р! Мені ніякі проміжні бої не потрібні. Мій розігрів буде з Ломаченко. Немає ніяких інших варіантів! Тільки так і не інакше!" – сказав Теофимо Лопес в ефірі подкасту The Knockdown 3 Rule.

Промоутер Top Rank Боб Арум прокоментував ситуацію навколо бою українця Василя Ломаченка та американця Теофимо Лопеса.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".