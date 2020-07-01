Екс-чемпіон світу Оскар Де Ла Хойя включив українського чемпіона Василя Ломаченка у трійку кращих боксерів світу

Про це повідомляє boxingscene.com. На думку Де Ла Хойї, кращим є мексиканець Сауль Альварес, а Ломаченко ділить друге-третє місця з американцем Теренсом Кроуфордом.

Де Ла Хойі вважає кращим мексиканця Сауль Альварес, а Ломаченко ділить друге-третє місця з американцем Теренсом Кроуфордом.

"На перше місце треба поставити Сауля. Кроуфорд і Ломаченко знаходяться на одному рівні. Вважаю, у Кроуфорда є потенціал стати суперзіркою завдяки його здібностям і таланту. Ломаченко - видатний боксер, і, думаю, він міг би боксувати в першій напівсередній вазі, якщо захоче, і досягти успіху там", - заявив екс-боксер.

Крім того, ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком.

Так, американець вважає, що топові легкої вагової категорії бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Лопес також розповів про організацію бою з українцем.

"Ми працюємо над цим поєдинком. Поки що немає дати бою з Ломаченком, але ми тренуємося. Він, як і багато інших, не розуміє, що робить, коли викликає мене на бій. Мої суперники бояться. Що ж, кидайте мені виклики, і я відразу ж прилечу на літаку", - цитує американця Boxing News 24.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".