Легенда боксу Володимир Кличко показав вражаючу спортивну форму

44-річний український боксер після завершення кар'єри виглядає не гірше, ніж під час професійної кар'єри, передає Politeka.net.

Нове фото українець опублікував в Інстаграмі.

Підписники Кличка зазначили в коментарях, що Володимир готується до повернення на ринг:

"Ти крут", "Володя, давай назад, Ф'юрі ти точно вкладеш, порви цих курей!", "Кращий", "Повернення?".

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик завершив професійну кар'єру.

Це рішення стало для фанатів бійця і для всього світового боксу дуже несподіваним, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.