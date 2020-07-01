Легенда боксу Володимир Кличко показав вражаючу спортивну форму
44-річний український боксер після завершення кар'єри виглядає не гірше, ніж під час професійної кар'єри, передає Politeka.net.
Нове фото українець опублікував в Інстаграмі.
Підписники Кличка зазначили в коментарях, що Володимир готується до повернення на ринг:
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"Ти крут", "Володя, давай назад, Ф'юрі ти точно вкладеш, порви цих курей!", "Кращий", "Повернення?".
Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик завершив професійну кар'єру.
Це рішення стало для фанатів бійця і для всього світового боксу дуже несподіваним, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.
Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.
Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.