Екс-чемпіон світу Кларенс Адамс зараз тренує молодих бійців

Одного свого вихованця Адамс вирішив "розкрутити" від імені українця Василя Ломаченка:

«Кіт Хантер. Він може битися в легкому, суперлегкому і першому напівсередньому дивізіонах. Він стане чемпіоном у всіх цих категоріях. Він робить те, що я прошу його робити. Він приголомшливий ударник.

Може це звучатиме самовпевнено, але через два бою я не побоюся виставити його проти Ломаченка в легкій вазі. Я вірю, що він поб'є Ломаченка. У нього є навички, міць. Він виглядає худим, але він сильний, як бик. Він як Деонтей Вайлдер, але розумний. Він худий, але дуже потужний. Ось тільки Кіт ще і розумний, він свої боксерські знання додає до удару».

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченка навіть без глядачів.

Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.

«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.

«Хотів би, щоб фанати були присутні на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасі]. Хочу, щоб наш бій став першим на цьому стадіоні. Як і всі, думаю, навіть Ломаченко. Але ми готові битися з глядачами або без».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".

https://www.youtube.com/watch?v=Ii0RYReelho