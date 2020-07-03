Британець Ділліан Вайт (26-1, 18 КО) впевнений, що зможе перемогти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО)

Цитує Уайта портал TalkSport.

«Справа навіть не спарингу. Я впевнений, що можу побити Ф'юрі. І це ніяк не пов'язано з нашим спарингом. Спаринг – це спаринг. Я вірю, що здатний перемогти Ф'юрі. Я знаю, що можу це зробити, якщо наберу форму і буду здоровим. Я не фокусуюся на історіях про спаринг.

Я просто в глибині душі знаю, що можу побити Ф'юрі. У мене є все необхідне для цього. Як я і казав раніше, Деонтея Вайлдера першим нокаутував той, хто чинив на нього тиск».

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Ф'юрі впевнений, що зустріч завершиться дуже швидко.

"Уайлдер переможе Джошуа. Гарантую вам це на 100 000%. Деонтей поб'є Джошуа, Ділліана Уайта, Джарелла Міллера. Один рух – і вони впадуть. Деонтей зробить із ними те ж саме, що зробив з Домініком Бризилом, – відправить у нокаут у першому ж раунді", – цитує Ф'юрі BoxingScene.

Тайсон вважає, що у Уайта, Джошуа і Міллера немає такої майстерності, як у нього.

"Мені хочеться побачити ці поєдинки, тому що вони продовжують кидати виклик Вайлдеру. Але, як тільки він до них доторкнеться, вони впадуть", – резюмував Ф'юрі.

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