Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, показала, як розважається на яхті
Зірка активно веде сторінку в Instagram, де показує свої будні, передає Politeka.net.
На днях наречена відомого футболіста похвалилася фігурою під час відпочинку на яхті.
Красуня вбралася у світле шовкове плаття, яке ідеально підкреслило всі її вигини. Пишні груди напружилися під такою тканиною, а талія вражала своєю стрункістю.
Модель виставила вперед струнку ніжку, щоб силует здавався ще "гарячішим".
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Доповнили її образ солом'яний капелюшок і сумочка.
"Щастя ніколи не зменшується, якщо їм поділитися 💘 ...", - підписала фото вона.
На другому кадрі Родрігес показала себе крупним планом, закарбувавши фігуру в дзеркало.
"Дзеркало, Дзеркало...", - підписала знімок красуня.
Обидва фото за кілька годин зібрали більше 1,5 мільйона лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі засипали модель компліментами, будучи в захваті від її витонченої фігури.
"Сама жіночність", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес записала кілька сторіз, поставши в спокусливому образі. Зірка одягла рожеву майку зі значком відомого бренду, чорний корсет і сірі лосини.
Рожева маєчка відмінно підкреслила пишні груди нареченої знаменитості, а корсет виділив струнку талію.
Раніше ми писали, що Джорджина Родригес поділилася провокаційним знімком, на якому розвішує прання на терасі особняка.
Все б нічого, якби не зовнішній вигляд красуні, якій, безумовно, є що показати. Домашній лук Джорджіни – це трусики танга.
Нагадаємо, наречена Роналду розбурхала мережа відвертим фото.
Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».
Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».