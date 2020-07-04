Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, показала, як розважається на яхті

Зірка активно веде сторінку в Instagram, де показує свої будні, передає Politeka.net.

На днях наречена відомого футболіста похвалилася фігурою під час відпочинку на яхті.

Красуня вбралася у світле шовкове плаття, яке ідеально підкреслило всі її вигини. Пишні груди напружилися під такою тканиною, а талія вражала своєю стрункістю.

Модель виставила вперед струнку ніжку, щоб силует здавався ще "гарячішим".

Доповнили її образ солом'яний капелюшок і сумочка.

"Щастя ніколи не зменшується, якщо їм поділитися 💘 ...", - підписала фото вона.

На другому кадрі Родрігес показала себе крупним планом, закарбувавши фігуру в дзеркало.

"Дзеркало, Дзеркало...", - підписала знімок красуня.

Обидва фото за кілька годин зібрали більше 1,5 мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали модель компліментами, будучи в захваті від її витонченої фігури.

"Сама жіночність", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес записала кілька сторіз, поставши в спокусливому образі. Зірка одягла рожеву майку зі значком відомого бренду, чорний корсет і сірі лосини.

Рожева маєчка відмінно підкреслила пишні груди нареченої знаменитості, а корсет виділив струнку талію.

Раніше ми писали, що Джорджина Родригес поділилася провокаційним знімком, на якому розвішує прання на терасі особняка.

Все б нічого, якби не зовнішній вигляд красуні, якій, безумовно, є що показати. Домашній лук Джорджіни – це трусики танга.

Нагадаємо, наречена Роналду розбурхала мережа відвертим фото.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».