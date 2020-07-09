Експерт Стів Кім розповів, як Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) може перемогти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

Він вважає, що американець має не тільки потужний удар:

«Лопес – за природою хлопець з легкої ваги, а Ломаченко починав боксувати ще в напівлегкій. Навіть незважаючи на свій успіх, він показав вже якусь вразливість в легкому дивізіоні. Він побував в нокдауні з Лінаресом, йому дісталося у поєдинку проти Педраси. Але так, звичайно, він легко виграв ті поєдинки.

Треба розуміти, що Лопес – це не хлопець з одним ударом. Багато говорять тільки про це, але адже він також вміло працює на контратаках, він швидко б'є, швидко спускає гачок. Він не відчуває сповільненості в пересуваннях. Його батько і тренер виховав у ньому майстра стилю роботи на контратаці. Можливо, це не найкраще, що можна представити у бою з пересуваннями Ломаченка, але у Лопеса є хороший лівий хук по корпусу, який може уповільнити Ломаченка», - розповів Кім.

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«Потрібно битися з тими, кого вважають кращими фани, і побити їх. От і все. Люди вважають, що Ломаченко – кращий в pound-for-pound, але я в це не вірю. Я просто вийду в ринг і покажу, що я прав. З ким би я не бився далі, якщо вони вважають себе кращими з кращих, недоторканними і богами, то я просто вийду в ринг і заткну їх.

Я просто люблю битися. А ще я люблю бійців, які думають, що їх ла*но не смердить. Мені подобається вибивати з них ла*но. Ви знаєте, про кого я кажу. Через всіх своїх досягнень Ломаченко може бути таким, яким він є. Але є дещо щодо цього чувака, що мені не подобається особисто. Я просто хочу, щоб це всі почули», – сказав Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

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Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".