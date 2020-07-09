Наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду - модель Джорджина Родрігес, показала свій новий спекотний образ

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фотографію на сторінці в Instagram.

На знімку Джорджина Родрігес позує біля басейну в незвичайному купальнику леопардового забарвлення, який поділяється на рівні грудей і демонструє пікантні анатомічні подробиці. Образ красуні доповнила солом'яний капелюх, надвинутая на самі очі, а також хрестик на шиї.

В такому вигляді модель зробила селфи, зафіксувавши всі свої природні переваги крупним планом - такі не сховаєш ніяким купальником.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд нареченої Роналду в коментарях:

"Така мила"; "Ви прекрасні ❤💗"; "Правильне місце зараз в басейні ❤️"; "Королева"; "Люблю тебе, легенда"; "Вони справжні?"; "Я люблю цей фрукт папайї"; "Я прокидаюся і бачу велике натхнення"; "Припини грати з моїми почуттями, королева".

Раніше Родрігес похвалилася своєю фігурою на яхті в білому шовковому платті, яке ідеально підкреслило її форми. Тканина облягла пишний бюст і струнку талію, до того ж, Джорджина виставила вперед струнку ніжку.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

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