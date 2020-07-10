Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, показала, як проводить час з дітьми

Відомо, що у пари четверо дітей: 10-річний Кріштіану-молодший, двійнята Єва і Метью, народжені сурогатною матір'ю, а також їх спільна дочка - Алана, передає Politeka.net

Зірку називають чудовою мамою, адже вона багато часу приділяє дітям.  Так, на одному з кадрів модель показала свою справжню любов. Родрігес постала з трьома молодшими дітками в басейні. 

Джорджина була в рожевому купальнику з закритими плечима, а також в трусиках-бікіні. 

Діти позували на рожевих фламінго, а любляча мама стояла поруч. Джорджину зняли ніби під час процесу катання малюків. 

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Красуня посміхалася і дивилася в камеру. Фото вийшло дуже сонячним і сімейним. 

"Мама ❤️ # солодкі мрії 🌝✨",  - підписала знаменитість знімок. 

За 15 годин пост зібрав майже мільйон лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі не тільки захопилися фігурою знаменитості, але і зізналися в любові за те, що вона така хороша мама. 

Нагадаємо, Джорджина Родрігес похвалилася фігурою під час відпочинку на яхті. 

Красуня вбралася у світле шовкове плаття, яке ідеально підкреслило всі її вигини. Пишні груди напружилися під такою тканиною, а талія вражала своєю стрункістю. 

Раніше повідомлялося, що Джорджину Родрігес сфотографували під час того, як вона піднімається з води на борт яхти. Модель закинула волосся назад рукою і елегантно розвернулася, щоб показати на камеру всі свої принади. 

Нагадаємо, наречена Роналду розбурхала мережа відвертим фото.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».