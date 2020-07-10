Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, показала, як проводить час з дітьми
Відомо, що у пари четверо дітей: 10-річний Кріштіану-молодший, двійнята Єва і Метью, народжені сурогатною матір'ю, а також їх спільна дочка - Алана, передає Politeka.net.
Зірку називають чудовою мамою, адже вона багато часу приділяє дітям. Так, на одному з кадрів модель показала свою справжню любов. Родрігес постала з трьома молодшими дітками в басейні.
Джорджина була в рожевому купальнику з закритими плечима, а також в трусиках-бікіні.
Діти позували на рожевих фламінго, а любляча мама стояла поруч. Джорджину зняли ніби під час процесу катання малюків.
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Красуня посміхалася і дивилася в камеру. Фото вийшло дуже сонячним і сімейним.
"Мама ❤️ # солодкі мрії 🌝✨", - підписала знаменитість знімок.
За 15 годин пост зібрав майже мільйон лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі не тільки захопилися фігурою знаменитості, але і зізналися в любові за те, що вона така хороша мама.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес похвалилася фігурою під час відпочинку на яхті.
Красуня вбралася у світле шовкове плаття, яке ідеально підкреслило всі її вигини. Пишні груди напружилися під такою тканиною, а талія вражала своєю стрункістю.
Раніше повідомлялося, що Джорджину Родрігес сфотографували під час того, як вона піднімається з води на борт яхти. Модель закинула волосся назад рукою і елегантно розвернулася, щоб показати на камеру всі свої принади.
Нагадаємо, наречена Роналду розбурхала мережа відвертим фото.
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