Український боксер Сергій Дерев'янченко отримає величезні гроші за можливий бій проти Джермалла Чарло

Після того, як Геннадій Головкін і Біллі Джо Сондерс вийшли з гри, ім'я українця Сергія Дерев'янченка стало основним вибором для Сауля Альвареса, хоча до цього бою є перешкода.

Українцю пропонують близько 2,5 млн доларів, щоб він бився з американцем Джермаллом Чарло у вазі 160 фунтів.

Для бою з мексиканцем Альваресом у дивізіоні 168 фунтів, ймовірно, для Дерев'янченку потрібен гонорар як мінімум удвічі більше.

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Раніше ми писали, що відомий портал BoxRec склав новий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Василь Ломаченко несподівано опустився в списку. 

Топ-10 рейтингу BoxRec:

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Ф'юрі

3. Еррол Спенс-молодший

4. Геннадій Головкін

5. Дионтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Менні Пакьяо

8. Ентоні Джошуа

9. Василь Ломаченко

10. Шон Портер

ломаченко

У топ-50 рейтингу потрапили ще два українці: Олександр Усик (16-те місце) і Сергій Дерев'янченко (35-е місце).

До речі, американець Шакур Стівенсон заявив, що готовий битися з володарем поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі українцем Василем Ломаченком.

ломаченко

«Якщо Василь після бою з Лопесом збирається повернутися у другій напівлегка вага, то я думаю, що стану першим, хто поб'є Ломаченко. У мене все ще є час для того, щоб розвиватися і ставати краще. Ніякої неповаги до Ломаченка у мене немає, але вважаю, що він старіє. Я думаю, що якщо Top Rank зведе нас в рингу, то я буду першим, хто його поб'є", - цитує Стівенсона boxingnews24.com.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".