Український боксер Сергій Дерев'янченко отримає величезні гроші за можливий бій проти Джермалла Чарло
Після того, як Геннадій Головкін і Біллі Джо Сондерс вийшли з гри, ім'я українця Сергія Дерев'янченка стало основним вибором для Сауля Альвареса, хоча до цього бою є перешкода.
Українцю пропонують близько 2,5 млн доларів, щоб він бився з американцем Джермаллом Чарло у вазі 160 фунтів.
Для бою з мексиканцем Альваресом у дивізіоні 168 фунтів, ймовірно, для Дерев'янченку потрібен гонорар як мінімум удвічі більше.
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Раніше ми писали, що відомий портал BoxRec склав новий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Василь Ломаченко несподівано опустився в списку.
Топ-10 рейтингу BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Тайсон Ф'юрі
3. Еррол Спенс-молодший
4. Геннадій Головкін
5. Дионтей Уайлдер
6. Теренс Кроуфорд
7. Менні Пакьяо
8. Ентоні Джошуа
9. Василь Ломаченко
10. Шон Портер
У топ-50 рейтингу потрапили ще два українці: Олександр Усик (16-те місце) і Сергій Дерев'янченко (35-е місце).
До речі, американець Шакур Стівенсон заявив, що готовий битися з володарем поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі українцем Василем Ломаченком.
«Якщо Василь після бою з Лопесом збирається повернутися у другій напівлегка вага, то я думаю, що стану першим, хто поб'є Ломаченко. У мене все ще є час для того, щоб розвиватися і ставати краще. Ніякої неповаги до Ломаченка у мене немає, але вважаю, що він старіє. Я думаю, що якщо Top Rank зведе нас в рингу, то я буду першим, хто його поб'є", - цитує Стівенсона boxingnews24.com.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".