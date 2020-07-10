Український боксер Сергій Дерев'янченко отримає величезні гроші за можливий бій проти Джермалла Чарло

Після того, як Геннадій Головкін і Біллі Джо Сондерс вийшли з гри, ім'я українця Сергія Дерев'янченка стало основним вибором для Сауля Альвареса, хоча до цього бою є перешкода.

Українцю пропонують близько 2,5 млн доларів, щоб він бився з американцем Джермаллом Чарло у вазі 160 фунтів.

Для бою з мексиканцем Альваресом у дивізіоні 168 фунтів, ймовірно, для Дерев'янченку потрібен гонорар як мінімум удвічі більше.

Раніше ми писали, що відомий портал BoxRec склав новий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Василь Ломаченко несподівано опустився в списку.

Топ-10 рейтингу BoxRec:

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Ф'юрі

3. Еррол Спенс-молодший

4. Геннадій Головкін

5. Дионтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Менні Пакьяо

8. Ентоні Джошуа

9. Василь Ломаченко

10. Шон Портер

У топ-50 рейтингу потрапили ще два українці: Олександр Усик (16-те місце) і Сергій Дерев'янченко (35-е місце).

До речі, американець Шакур Стівенсон заявив, що готовий битися з володарем поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі українцем Василем Ломаченком.

«Якщо Василь після бою з Лопесом збирається повернутися у другій напівлегка вага, то я думаю, що стану першим, хто поб'є Ломаченко. У мене все ще є час для того, щоб розвиватися і ставати краще. Ніякої неповаги до Ломаченка у мене немає, але вважаю, що він старіє. Я думаю, що якщо Top Rank зведе нас в рингу, то я буду першим, хто його поб'є", - цитує Стівенсона boxingnews24.com.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".