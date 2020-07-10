Чемпіон світу Хосе Рамірес (25–0, 17 КО)розповів, коли відбудеться чемпіонський бій проти українця Віктора Постола (31–2, 12 КО)

«Я намагаюся залишатися у своїй вазі. Бій повинен відбутися в останню суботу літа, 29 серпня. Так що у нас є 8 тижнів.

Я тренуюся з листопада. Готувався до лютневого поєдинку. Потім поєдинок скасували, і я місяць відпочивав. Потім тренувався 5 тижнів, і бій знову скасували. Ось ми повернулися, і вже є дата», - заявив Рамірес.

Раніше ми писали, що американський тренер Джефф Мейвезер і дядько Флойда Мейвезера зробив прогноз на бій Ломаченко-Лопес.

Він вважає, що у Теофимо є великі шанси на перемогу:

"Це складний бій для прогнозу. Я думаю, у Теофимо дуже великий шанс на перемогу в цьому бою. Я не скажу, що він гарантовано переможе, але я схиляюся до його перемоги», – цитує Мейвезера vRINGe.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро

Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN .

За його словами, бій відбудеться 19 вересня. Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".