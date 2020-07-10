Український боксер Денис Берінчик (11-0, 7 КО) готується провести наступний бій вже цієї осені

Так, українець опублікував нове відео в Instagram.

«А ви готові до осені-2020? З ким з топ-10 WBO або WBC ви б хотіли мене бачити в рингу?», — запропонував Берінчик українцям обрати йому суперника.

"З Гарсією", "З Лінаресом, думаю, хороший бій вийшов би", " Валуєв", "Проти Ломаченка нічого поганого не маю але Берінчик Чемпіон", " Ломаченко", "Lomachenka , що б він знав як зніматися В кацапских відеороликах", "Ломаченко ✔️Денис надери йому дупу що б йому і не допоміг Борисович", - пишуть українці в коментарях. Варто відзначити, що більшість українців хочуть, щоб Берінчик вийшов у ринг з Ломаченком.

Раніше ми писали, що американському боксерові Райану Гарсії (20-0, 17 КО) запропонували відразу два бої за звання головного претендента на чемпіонський пояс

Відомо, що раніше американець погодився битися з Люком Кемпбеллом (20-3, 16 КО), щоб отримати шанс на пояс WBC.

Голова WBO Луїс Батіста-Салас визначив Гарсію як кандидата на претендентський бій з Еммануелем Тагоэ (31-1, 15 КО), повідомляє BoxingScene.

Якщо Гарсія відмовиться від цього бою, то наступним у рейтингу WBO йде українець Денис Берінчик (13-0, 7 КО).

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".