Відео не забудеться ніколи

Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, опублікувала спекотне відео своїх тренувань

Зірка порадувала шанувальників гарячими кадрами в Instagram, передає Politeka.net. Джорджина позувала спиною до фотографа, сидячи на колінах і широко розставивши ноги. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня продемонструвала свої "таланти", граючи м'язами накачаних сідниць.

При цьому зірка була в облягаючому топі з корсетом і рожевих лосинах, що підкреслили пружну п'яту точку і дозволивши розглянути, наскільки добре модель може ними керувати.

Знаменитість розсміялася після таких пікантних занять, а потім показала, як тренується в компанії подруг біля басейну. Красуні виконували вправи, також не забуваючи показувати свої досконалі форми.

"Коли ти хочеш тренуватися з дурістю 🤣🤪❤️🌸😂", - підписала кадри зірка.

За 17 годин пост подивилися більше шести мільйонів користувачів мережі. Люди обсипали красуню компліментами, адже її фігура варта всіх похвал.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала відпочинок з трьома молодшими дітками в басейні.

Зірка була в рожевому купальнику з закритими плечима, а також в трусиках-бікіні.

Діти позували на рожевих фламінго, а любляча мама стояла поруч. Джорджину зняли ніби під час процесу катання малюків.

Раніше повідомлялося, що Джорджина Родрігес постала в міні-сукні з глибоким декольте, яке підкреслило її красиві форми.

Модель позувала біля рояля, витягнувши накачані ніжки перед собою.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».