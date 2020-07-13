Український боксер Василь Ломаченко в Одеській області відкрив власний готель

Як повідомляє Politeka.net, готельний комплекс розташований в курортному селищі Затока Одеської області.

Фотографії спортивного готелю з'явилися в Instagram.

На території готелю знаходиться кафе, ресторан, спортзал і сауна з басейном.

"Затока місце так собі. Вночі грюкати поїзд не дає забути цей відпочинок ніколи", " З одного боку, в Затоці і взагалі всім нашим курортам не завадили б справжні готелі, як у Туреччині. 21 століття, все таки, а не дрімучий совок. Хочеш заробляти - вкладай. Це вітається. Сподіваюся, що це буде не одиничний випадок!

Прикро, що наші люди, бояться цю закордон. Взяти ту ж Руту. Ціни, як у Туреччині. А сервіс в 3 рази гірше. Рятує море і пляж.

З іншого боку, я, знаючи, яка рюзька мерзота буде отримувати прибуток, ні за що не оселюся там! Слава Україні!", "Ну впринципі не має значення куди, головне щоб країна була повноцінна. Його точно скрізь візьмуть шанобливо. За спортивні заслуги... Я думаю найближчим часом, так і станеться", "Лома хотів з упором на спорт зробити, а народ їде туди нажиратися", - коментують публікацію користувачі мережі.

Раніше ми писали, що промоутер Боб Арум назвав орієнтовну дату бою Ломаченко - Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

«Попередня дата бою - 19-те вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають», - сказав Арум.

До речі, український боксер Василь Ломаченко розповів, що чекає від бою проти Теофимо Лопеса.

«Теофимо – хороший боксер, топ-боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він – чемпіон світу, і він утримує мій пояс – титул IBF.

Методи Лопеса в рингу полегшать мені завдання. Це не буде легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, які не відсиджуються в захисті.

Переможцем стане той, у кого краще боксерський IQ. Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги», - заявив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".