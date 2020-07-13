Американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) опублікував відео, на якому потужно б'є Івана Редкача (23-5-1, 18 КО)

Як повідомляє Politeka.net, українець заявив, це всього лише фрагменти спарингу, які сильно урізані (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця новину).

«Це півхвилини з четвертого раунду нашого спарингу. До цього він сам пропустив кілька хороших ударів. Він був не в формі, щоб продовжувати спаринг, і він це добре знає. Він просто влаштував шоу.

Його менеджер Равоне Литтлджон зв'язався зі мною і попросив про спаринг. Я навіть не звертався до теми грошей, тому що думав, що це буде хорошим тренуванням для мене і формою перевірки. Якщо Девіс хоче справжньої битви, ми можемо зустрітися в межі 63,5 кг. Якщо тільки Лео Санта Крус не поб'є його першим», — заявив Редкач.

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Редкач опублікував у Instagram спільне фото і підписав його:

«Знову в очікуванні мегабоев. Олександр Іванович Поліщук, спасибі Вам велике за працю і терпіння. Без Вас ми б не стали тими, ким зараз є. І не бились би на найкрутіших аренах світу за титули чемпіонів світу», - написав Редкач.

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