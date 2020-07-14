Український боксер Іван Редкач обурився рішенням віце-президента Ліги професійного боксу Аліни Шатернікової
Як повідомляє Politeka.net, Шатернікова на думку українця організовує бої серед нерівних суперників.
Редкач сподівається, що на шоу Шатернікової 1 серпня будуть суперники, які складуть конкуренцію бійцям, а не буде звичайне побиття.
"У мене спаринг був краще ніж у вас бої дутих чемпіонів. Так у вас бійців вагон. А ви подумали, що у них є сім'я і діти, а ви заради 100$ за раунд, насолоджуєтеся, як ламають здоров'я таким профі-бійцям", – написав Редкач в Facebook, прикріпивши фото боксера, у якого 67 поразок.
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Раніше ми писали, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) викликав на бій американця Едріена Бронера.
«Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою будуть битися Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер і Редкач», — написав українець.
Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує середні пальці, а в результаті отримує нокдаун.
Як повідомляла Politeka, Редкач похвалився блискавичною швидкістю ударів, відео: "Руки вентилятори"
Також Politeka писала, що Редкач зустрівся з Постолом на пляжі в Лос-Анджелесі, фото: "В очікуванні мегабоев"
Нагадаємо, раніше Берінчик готовий вийти в ринг вже цієї осені: запропоновані суперники.