Український боксер Іван Редкач обурився рішенням віце-президента Ліги професійного боксу Аліни Шатернікової

Як повідомляє Politeka.net, Шатернікова на думку українця організовує бої серед нерівних суперників.

Редкач сподівається, що на шоу Шатернікової 1 серпня будуть суперники, які складуть конкуренцію бійцям, а не буде звичайне побиття.

"У мене спаринг був краще ніж у вас бої дутих чемпіонів. Так у вас бійців вагон. А ви подумали, що у них є сім'я і діти, а ви заради 100$ за раунд, насолоджуєтеся, як ламають здоров'я таким профі-бійцям", – написав Редкач в Facebook, прикріпивши фото боксера, у якого 67 поразок.

Раніше ми писали, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) викликав на бій американця Едріена Бронера.

«Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою будуть битися Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер і Редкач», — написав українець.

Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує середні пальці, а в результаті отримує нокдаун.

Як повідомляла Politeka, Редкач похвалився блискавичною швидкістю ударів, відео: "Руки вентилятори"

Також Politeka писала, що Редкач зустрівся з Постолом на пляжі в Лос-Анджелесі, фото: "В очікуванні мегабоев"

Нагадаємо, раніше Берінчик готовий вийти в ринг вже цієї осені: запропоновані суперники.