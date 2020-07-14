Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) і Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) провели спаринг

Як повідомляє Politeka.net, американець загнав українця у кут і закидав потужними ударами.

Українець в Instagram повідомив, що Девіс обіцяв йому ще один спаринг, але так і не з'явився в зал.

"Джервонта Девіс, я чекав у спортзалі спарингу з 10 до 11 ранку. Ти не прийшов. Ти знаєш, що спаринги проходять вранці. Мені дуже шкода наших фанів, тому що ти не дав їм шанс побачити справжній спаринг, а не тільки ті 30 секунд", – написав українець, прикріпивши веселе відео.

Американець не змусив довго чекати на відповідь:

"Ти гей. Ми не спарингували з тобою в 10 або 11 в перший раз. Ми робили це в 2. Я не жайворонок, щоб вставати так рано. Ти – с*ка", – написав він у Twitter.

Раніше ми писали, що американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) опублікував відео, на якому потужно б'є Івана Редкача (23-5-1, 18 КО)

Українець заявив, це всього лише фрагменти спаринги, які сильно урізані.

«Це півхвилини з четвертого раунду нашого спарингу. До цього він сам пропустив кілька хороших ударів. Він був не в формі, щоб продовжувати спаринг, і він це добре знає. Він просто влаштував шоу.

Його менеджер Равоне Литтлджон зв'язався зі мною і попросив про спаринг. Я навіть не звертався до теми грошей, тому що думав, що це буде хорошим тренуванням для мене і формою перевірки. Якщо Девіс хоче справжньої битви, ми можемо зустрітися в межі 63,5 кг. Якщо тільки Лео Санта Крус не поб'є його першим», — заявив Редкач.

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