Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) и Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) провели спарринг

Как сообщает Politeka.net, американец загнал украинца в угол и забросал мощными ударами.

Украинец в Instagram сообщил, что Дэвис обещал ему еще один спарринг, но так и не явился в зал.

"Джервонта Дэвис, я ждал в спортзале спарринге с 10 до 11 утра. Ты не пришел. Ты знаешь, что спарринги проходят утром. Мне очень жаль наших фанатов, потому что ты не дал им шанс увидеть настоящий спарринг, а не только те 30 секунд", – написал украинец, прикрепив забавное видео.

Американец не заставил ждать ответ:

"Ты гей. Мы не спарринговали с тобой в 10 или 11 в первый раз. Мы делали это в 2. Я не жаворонок, чтобы вставать так рано. Ты – с*ка", – написал он в Twitter.

Ранее мы писали, что американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) опубликовал видео, на котором мощно избивает Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО)

Украинец заявил, это всего лишь фрагменты спарринга, которые сильно урезаны.

«Это полминуты из четвертого раунда нашего спарринга. До этого он сам пропустил несколько хороших ударов. Он был не в форме, чтобы продолжать спарринг, и он это хорошо знает. Он просто устроил шоу.

Его менеджер Равоне Литтлджон связался со мной и попросил о спарринге. Я даже не обращался к теме денег, потому что думал, что это будет хорошей тренировкой для меня и формой проверки. Если Дэвис хочет настоящей битвы, мы можем встретиться в пределе 63,5 кг. Если только Лео Санта Крус не побьет его первым», — заявил Редкач.

Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"

Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"

Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.