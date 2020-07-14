Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, показала свої гарячі танці в компанії чоловіків 

Красуня з неймовірними формами стала популярною після того, як завела стосунки з футболістом, передає Politeka.net

Модель запрошують на різні заходи. Так, у лютому цього року Родрігес запросили на пісенний конкурс Sanremo Music Festival, де вона стала ведучою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Зірка не тільки вразила всіх своєю красою, але і станцювала з партнером. Як виявилося, красуня більше 10 років свого життя віддала цьому захопленню і зовсім не даремно. При цьому із залу за її гарячим танцем з красунчиком спостерігав Кріштіану Роналду.

Джорджина зізналася, що займалася класичним балетом до 17 років, проте не планувала стати професійною танцюристкою, до того ж її тіло видозмінювалося, що позбавляло її стати класичною балериною.

Популярні новини зараз

Українці масово втратять пільги і субсидії, з'явився документ: що загрожує пенсіям

Зовнішність маленького сина Собчак не дає нікому спокою: "Симбіоз Віторгана та..."

Бузова в купальнику викликала огиду навіть у найвідданіших шанувальників: "Оля, що сталося?"

Нова компенсація для українців, рішення прийнято: "П'ять тисяч гривень отримає той, хто..."
Показати ще

Архівні відео своїх танців на фестивалі зірка опублікувала в Instagram. Всього за годину кадри подивилися понад 400 тисяч разів. 

"Великі моменти, незабутні спогади... ❤️",  - підписала вона кадри. 

Партнер Джорджіни крутив на руках, підіймав її над головою, і тримав за талію.  Модель звивалася, її рухи були плавні і зачаровували, взагалі: "Ого, яка!". 

Користувачі мережі завалили зірку компліментами за такий шикарний виступ. 

Нагадаємо, Джорджина Родрігес позувала спиною до фотографа, сидячи на колінах і широко розставивши ноги. Красуня продемонструвала свої "таланти", граючи м'язами накачаних сідниць. 

Відео вийшло гарячим і в чомусь навіть забавним. 

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».