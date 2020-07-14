Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, показала свої гарячі танці в компанії чоловіків
Красуня з неймовірними формами стала популярною після того, як завела стосунки з футболістом, передає Politeka.net.
Модель запрошують на різні заходи. Так, у лютому цього року Родрігес запросили на пісенний конкурс Sanremo Music Festival, де вона стала ведучою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка не тільки вразила всіх своєю красою, але і станцювала з партнером. Як виявилося, красуня більше 10 років свого життя віддала цьому захопленню і зовсім не даремно. При цьому із залу за її гарячим танцем з красунчиком спостерігав Кріштіану Роналду.
Джорджина зізналася, що займалася класичним балетом до 17 років, проте не планувала стати професійною танцюристкою, до того ж її тіло видозмінювалося, що позбавляло її стати класичною балериною.
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Архівні відео своїх танців на фестивалі зірка опублікувала в Instagram. Всього за годину кадри подивилися понад 400 тисяч разів.
"Великі моменти, незабутні спогади... ❤️", - підписала вона кадри.
Партнер Джорджіни крутив на руках, підіймав її над головою, і тримав за талію. Модель звивалася, її рухи були плавні і зачаровували, взагалі: "Ого, яка!".
Користувачі мережі завалили зірку компліментами за такий шикарний виступ.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес позувала спиною до фотографа, сидячи на колінах і широко розставивши ноги. Красуня продемонструвала свої "таланти", граючи м'язами накачаних сідниць.
Відео вийшло гарячим і в чомусь навіть забавним.
Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.
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