Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, показала свої гарячі танці в компанії чоловіків

Красуня з неймовірними формами стала популярною після того, як завела стосунки з футболістом, передає Politeka.net.

Модель запрошують на різні заходи. Так, у лютому цього року Родрігес запросили на пісенний конкурс Sanremo Music Festival, де вона стала ведучою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка не тільки вразила всіх своєю красою, але і станцювала з партнером. Як виявилося, красуня більше 10 років свого життя віддала цьому захопленню і зовсім не даремно. При цьому із залу за її гарячим танцем з красунчиком спостерігав Кріштіану Роналду.

Джорджина зізналася, що займалася класичним балетом до 17 років, проте не планувала стати професійною танцюристкою, до того ж її тіло видозмінювалося, що позбавляло її стати класичною балериною.

Архівні відео своїх танців на фестивалі зірка опублікувала в Instagram. Всього за годину кадри подивилися понад 400 тисяч разів.

"Великі моменти, незабутні спогади... ❤️", - підписала вона кадри.

Партнер Джорджіни крутив на руках, підіймав її над головою, і тримав за талію. Модель звивалася, її рухи були плавні і зачаровували, взагалі: "Ого, яка!".

Користувачі мережі завалили зірку компліментами за такий шикарний виступ.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес позувала спиною до фотографа, сидячи на колінах і широко розставивши ноги. Красуня продемонструвала свої "таланти", граючи м'язами накачаних сідниць.

Відео вийшло гарячим і в чомусь навіть забавним.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».