Відома російська біатлоністка Анастасія Рассказова, яка змінила спортивне громадянство на українське, показала сміливий образ

На фото красуня сиділа на стільці в куртці, а образ доповнила чорними черевиками. Красуня під курткою ховала чорне боді, яке було частково з мотузочок. Спортсменка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На другому фото Рассказова вже лежала в одному боді і показуючи свою ідеальну п'яту точку, завдяки чому фото вийшло дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися танцювати під дощем", - написала красуня під однією з фотографій, які викинула в Instagram.

Фанати поставили сотні лайків і не залишив коментарів, але так і хочеться написати: ""Ох, яка!".

Раніше ми повідомляли, що відома українська біатлоністка Юлія Журавок показала, як проводить літо.

На фото Журавок показує себе в купальнику, позуючи на краю яхти. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а доповнила образ стильними окулярами. Юлія відвернулася від камери, але демонструвала не тільки ідеальну фігуру, але і довгі ноги, які їй дісталися від природи.

Нагадаємо, головний "біатлоніст" України пояснив, з чиєї вини виник конфлікт з РФ

А ще Politeka писала, що росіянка вирішила пробігтися в нижній білизні на Кубку світу

Також Politeka повідомляла, що українець здобув яскраву перемогу на Чемпіонаті світу з біатлону



