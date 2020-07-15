Російський чемпіон UFC Петро Ян заявив, що українець Василь Ломаченко (14–1) є кращим боксером світу на даний момент

«Чи стежу за боксом? Останнім часом довгий час ніяких боксерських поєдинків немає. А так – дивлюся, звичайно.

Стежу за Геннадієм Головкіним, Канело Альваресом, Василем Ломаченком, Олександром Усиком, за багатьма російськими боксерами. Хто кращий незалежно від вагової категорії? Ломаченко», - розповів Ян.

Раніше ми писали, що ірландський боксер Ерік Донован згадав, як українець Василь Ломаченко плакав після єдиної поразки в любительській кар'єрі.

Донован був вражений тим, як український боксер сприйняв поразку від росіянина Альберта Селімова у фіналі чемпіонату світу-2007.

"Я був на чемпіонаті світу в Чикаго І бачив, як Ломаченко програв Селімову у фіналі. Це був перший раз, коли він програв у аматорському бою. Він сидів у рингу, вони протестували. Він плакав, не йшов. Багато людей сміялися, жартували над ним.

Я тоді дивився на молодого хлопця і думав, що у нього розбите серце від поразки. Я тоді не зрозумів, наскільки це була для нього велика трагедія. Він був справжнім чемпіоном, природженим воїном. Це був єдиний програний бій, що було дуже незвично", - розповів Донован.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".