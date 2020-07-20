Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) знову викликав на бій колишнього чемпіона світу Едріена Бронера

Як повідомляє Politeka.net, українець виклав відео, на якому б'є грушу, на якій приклеєна фотографія Бронера.

Спортсмен заявив, що переможе Бронера за 6-7 раундів.

«Едріен Бронер, тепер ти моя боксерська груша. До речі, мені потрібна твоя нова фотографія. Цю я просто розірвав. Едріен, я ставлю 25 тисяч доларів на те, що зможу нокаутувати твою дупу за 6-7 раундів», - написав Редкач.

Раніше ми писали, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вже викликав на бій американця Едріена Бронера

«Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою будуть битися Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер і Редкач», — написав українець.

Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує середні пальці, а в результаті отримує нокдаун.

Раніше ми писали, що американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) опублікував відео, на якому потужно б'є Івана Редкача (23-5-1, 18 КО)

Українець заявив, це всього лише фрагменти спаринги, які сильно урізані.

«Це півхвилини з четвертого раунду нашого спарингу. До цього він сам пропустив кілька хороших ударів. Він був не в формі, щоб продовжувати спаринг, і він це добре знає. Він просто влаштував шоу.

Його менеджер Равоне Литтлджон зв'язався зі мною і попросив про спаринг. Я навіть не звертався до теми грошей, тому що думав, що це буде хорошим тренуванням для мене і формою перевірки. Якщо Девіс хоче справжньої битви, ми можемо зустрітися в межі 63,5 кг. Якщо тільки Лео Санта Крус не поб'є його першим», — заявив Редкач.

Як повідомляла Politeka, Редкач похвалився блискавичною швидкістю ударів, відео: "Руки вентилятори"

Також Politeka писала, що Редкач зустрівся з Постолом на пляжі в Лос-Анджелесі, фото: "В очікуванні мегабоев"

Нагадаємо, раніше Берінчик готовий вийти в ринг вже цієї осені: запропоновані суперники.