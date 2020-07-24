Екс-чемпіон світу за версією WBC Шон Портер (30-3-1, 17 КО) розповів, чого чекає від бою Лопес – Ломаченко

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю FightHype.

Портер вважає, що Лопесу ще рано виходити на ринг проти такого сильного суперника.

"Я б хотів побачити перемогу Теофимо в цьому бою, але не знаю, чи він зможе її отримати", – заявив Портер.

Портер також розповів про талант і силу Теофимо. На його погляд, Лопес випереджає Шакура Стівенсона. Далі розташовується в його рейтингу Девін Хейни, а за ним – Райан Гарсіа. Йому здається, що кожен з них може побити Ломаченка.

Також він заявив, що Ломаченко переможе, але, якщо поєдинок закінчиться перемогою Лопса, то Портер буде стрибати до стелі.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком.

Так, американець вважає, що топові легковаговики бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".