Американський боксер Теофимо Лопес звернувся до українського володаря поясів WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка

Нове фото зухвалий американець опублікував в Instagram.

"Кицька, я працюю в залі. Для мене ти малюк. Я поцілую тебе в лоб, Василь Ломаченко", - написав Лопес.

Варто відзначити, що коментарі до досить різкого висловлювання, яке адресоване українцю, Лопес закрив.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро.

Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN .

За його словами, бій відбудеться 19 вересня. Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.

Промоутер українця Боб Арум пропонував провести зустріч в Лас-Вегасі на новій арені і пустити на трибуни обмежена кількість вболівальників з дотриманням умов соціального дистанціювання.

До речі, американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком

Так, американець вважає, що топові легкої вагової категорії бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".