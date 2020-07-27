Володар титулу WBC Мігель Берчельт склав рейтинг кращих боксерів світу

Про своєму рейтингу Берчельт розповів в інтерв'ю порталу BoxingTalk.

На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі Сауля Альвареса.

Другу сходинку віддав Василю Ломаченку.

Трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в рейтинг кращих боксерів світу.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес

Василь Ломаченко

Наойя Інуе

Теренс Кроуфорд

Олександр Усик

Еррол Спенс

Тайсон Ф'юрі

Геннадій Головкін

Артур Бетербієв

Лео Санта Крус

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкова тренування", - підписав боксер фото.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".