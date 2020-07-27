Володар титулу WBC Мігель Берчельт склав рейтинг кращих боксерів світу

Про своєму рейтингу Берчельт розповів в інтерв'ю порталу BoxingTalk.

На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі Сауля Альвареса.

Другу сходинку віддав Василю Ломаченку.

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Трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в  рейтинг кращих боксерів світу.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

  • Сауль Альварес
  • Василь Ломаченко
  • Наойя Інуе
  • Теренс Кроуфорд
  • Олександр Усик
  • Еррол Спенс
  • Тайсон Ф'юрі
  • Геннадій Головкін
  • Артур Бетербієв
  • Лео Санта Крус

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкова тренування", - підписав боксер фото.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".