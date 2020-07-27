Володар титулу WBC Мігель Берчельт склав рейтинг кращих боксерів світу
Про своєму рейтингу Берчельт розповів в інтерв'ю порталу BoxingTalk.
На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі Сауля Альвареса.
Другу сходинку віддав Василю Ломаченку.
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Трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в рейтинг кращих боксерів світу.
Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.
Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Наойя Інуе
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Тайсон Ф'юрі
- Геннадій Головкін
- Артур Бетербієв
- Лео Санта Крус
Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.
Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.
"Ранкова тренування", - підписав боксер фото.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".