Чемпіон світу за версією WBC Мігель Берчельт хоче вийти в ринг з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком
"Мене мотивує підтримка фанатів. Я старанно працював, щоб стати чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі. Я провів шість захистів титулу. Настав час прийняти новий виклик. Я б хотів піднятися в легку вагу і зустрітися з Василем Ломаченком.
Впевнений, що у нас з Ломаченком вийшов би приголомшливий бій. Василь - один з кращих боксерів світу. Але щоб претендувати на велич, потрібна перемога над кимось великим", - сказав Берчельт в інтерв'ю BoxingTalk.
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Раніше ми писали, що володар титулу WBC Мігель Берчельт склав рейтинг кращих боксерів світу
Про своєму рейтингу Берчельт розповів в інтерв'ю.
На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі Сауля Альвареса.
Другу сходинку віддав Василю Ломаченку.
Трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в рейтинг кращих боксерів світу.
Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.
Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Наойя Інуе
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Тайсон Ф'юрі
- Геннадій Головкін
- Артур Бетербієв
- Лео Санта Крус
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".