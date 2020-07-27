Чемпіон світу за версією WBC Мігель Берчельт хоче вийти в ринг з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком

"Мене мотивує підтримка фанатів. Я старанно працював, щоб стати чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі. Я провів шість захистів титулу. Настав час прийняти новий виклик. Я б хотів піднятися в легку вагу і зустрітися з Василем Ломаченком.

Впевнений, що у нас з Ломаченком вийшов би приголомшливий бій. Василь - один з кращих боксерів світу. Але щоб претендувати на велич, потрібна перемога над кимось великим", - сказав Берчельт в інтерв'ю BoxingTalk.

Раніше ми писали, що володар титулу WBC Мігель Берчельт склав рейтинг кращих боксерів світу

Про своєму рейтингу Берчельт розповів в інтерв'ю.

На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі Сауля Альвареса.

Другу сходинку віддав Василю Ломаченку.

Трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в рейтинг кращих боксерів світу.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес

Василь Ломаченко

Наойя Інуе

Теренс Кроуфорд

Олександр Усик

Еррол Спенс

Тайсон Ф'юрі

Геннадій Головкін

Артур Бетербієв

Лео Санта Крус

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".