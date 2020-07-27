Чемпіон світу за версією WBC Мігель Берчельт хоче вийти в ринг з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком

"Мене мотивує підтримка фанатів. Я старанно працював, щоб стати чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі. Я провів шість захистів титулу. Настав час прийняти новий виклик. Я б хотів піднятися в легку вагу і зустрітися з Василем Ломаченком.

Впевнений, що у нас з Ломаченком вийшов би приголомшливий бій. Василь - один з кращих боксерів світу. Але щоб претендувати на велич, потрібна перемога над кимось великим", - сказав Берчельт в інтерв'ю BoxingTalk.

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Раніше ми писали, що володар титулу WBC Мігель Берчельт склав рейтинг кращих боксерів світу

Про своєму рейтингу Берчельт розповів в інтерв'ю.

На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі Сауля Альвареса.

Другу сходинку віддав Василю Ломаченку.

ломаченко

Трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в  рейтинг кращих боксерів світу.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

  • Сауль Альварес
  • Василь Ломаченко
  • Наойя Інуе
  • Теренс Кроуфорд
  • Олександр Усик
  • Еррол Спенс
  • Тайсон Ф'юрі
  • Геннадій Головкін
  • Артур Бетербієв
  • Лео Санта Крус

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".