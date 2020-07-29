Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина похвалилася своїми досягненнями на відпочинку
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому вона сиділа на яхті в червоному бікіні і рятувальному жилеті. Красуня не дивилася в кадр. Зате вона задерла ноги, засвітивши інтимні частини тіла в трусиках.
«Талановита людина - талановита у всьому. Важче ніж я думала, особливо встати. Інструктор давав 0 шансів як для першого разу...Після кількох спроб і психів, я сказала, що я не злізу з дошки, поки ска, не встану. Вкотре переконалася, що немає нічого неможливого», - написала Морозюк під фото.
За годину її фото зібрало більше 2 тисяч лайків. В коментарях були як слова підтримки, так і критика жінки.
«Ахахах яке "велике" досягнення - навчилася кататися на дошці. І головне так пафосно "немає нічого неможливого". Я також вмію кататися на дошці і там немає нічого складного, кожен зможе) Так що Іра не сміши аудиторію», «Іра, я щодня переконуюся що ви незвичайна», «Молодець, добрий початок)», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Ірина Морозюк блиснула красою в чорному платті, яке було дуже коротким, а доповнила образ стильними окулярами і босоніжками. Яскравий макіяж зробив фото неповторним.
Нагадаємо, що Морозюк вбила наповал видом в екстра-міні: "Бестія".
Як раніше повідомляла Politeka, Морозюк розсунула ноги в екстра-міні і засмущала всіх: "Білий ангел".
Також Politeka писала, що дружина екс-динамівця Морозюка блиснула красотами без білизни на природі.