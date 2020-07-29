Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до бою з британцем Дереком Чісорою
На своїй сторінці в Instagram український супертяж опублікував відео тренування.
Усик в трусах з яскравим забарвленням і футболці з написом "Сімферополь" показав як рухається.
"Танці, вправи і очікування бою з Дереком", - написав боксер.
"Саааня, Гальмуй з такими прикидами", "Боксери - кращі танцюристи!", "Танцюрист з вас як і боксер ... Чудовий", "У вас з Тоні Фергюсоном один тренер я так розумію))", - пишуть в коментарях підписники.
До речі, Олександр Усик розкрив деталі поєдинку з британцем Дереком Чісорою.
«Бій планують провести в Англії. Важливо рішення щодо пандемії. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде офігенний бій. Такі поєдинки вау як запалюють.
Дерек говорить, що хоче, щоб люди побачили, що буде проходити в рингу. У мене таке ж бажання. Поки ми в режимі очікування», - розповів Усик.
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