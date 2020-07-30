Американський боксер Теофимо Лопес впевнений, що українець Василь Ломаченко вже прилетів в США

Також він зазначив, що Ломаченко нібито вже перебуває у свого менеджера Егіса Клімаса.

"Я не можу дочекатися поєдинку з Ломаченком. Треба переконатися, що маленька примадонна не ховається у вітальні Егіса Клімаса. Василь прямо зараз пересиджує карантин у його гостьовому будиночку.

Люди думають, що «Лома» знаходиться в Україні, але це не так, він зараз в Лос-Анджелесі. Ломаченко повернувся в США», – сказав Теофимо Лопес в інтерв'ю DAZN.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченком навіть без глядачів.

Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.

«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.

«Хотів би, щоб фанати були присутні на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасі]. Хочу, щоб наш бій став першим на цьому стадіоні. Як і всі, думаю, навіть Ломаченко. Але ми готові битися з глядачами або без».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".