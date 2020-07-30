Американський боксер Едріен Бронер (33-4-1, 24 KO) висловився про українця Івана Редкача

«Редкач домовиться до того, що я надеру йому дупу. У мене зараз на прикметі кілька імен. Редкач один з них. Але у мене є п'ять кандидатів», - сказав Бронер.

До речі, Редкач і Бронер були близькі до бою восени 2019 року, поєдинок не відбувся.

Раніше ми писали, що Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вирішив пожартувати над Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) після скасування бою з Теофимо Лопесом.

Крім того, Редкач запропонував Ломаченку піднятися до нього в дивізіон і провести проміжний бій.

"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь до 140 фунтів, буду радий тебе бачити в новому вазі. Як раз ти хотів проміжний бій перед Теофимо Лопесом, давай зробимо", - написав Редкач.

Він опублікував фото президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на тлі портрета Ломаченко, а в геолокації зазначив Києво-Печерську Лавру.

Крім того, український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готується до майбутніх поєдинків.

Так, українець поділився в Instagram новим відео, на якому видно, як блискавично боксер працює руками.

«Кілер. Успіх — це баланс. Успіх — це коли ви є тим, чим ви можете бути, не жертвуючи нічим іншим у вашому житті», — написав Редкач.

"Руки вентилятори", "на шляху до успіху не відчуваючи перешкод!", "Ураган ти, бро", "Швидкість-Сила", - пишуть українці в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Редкач похвалився блискавичною швидкістю ударів, відео: "Руки вентилятори"

Також Politeka писала, що Редкач зустрівся з Постолом на пляжі в Лос-Анджелесі, фото: "В очікуванні мегабоев"

Нагадаємо, раніше Берінчик готовий вийти в ринг вже цієї осені: запропоновані суперники.