Американський боксер Теофимо Лопес заявив про бажання нокаутувати українця Василя Ломаченка

За його словами, він радий, що не погодився на проміжний бій, так як бій з українцем є для нього пріоритетним. Розминкою для Лопеса стане бій з Ломаченком.

Він сказав Бобу Аруму, що у нього не буде поєдинку для відновлення.

У Теофимо велике бажання повернутися на ринг, він дивиться вечора боксу від Top Rank на арені The Bubble, які додають йому мотивації.

"Знімати відео і підколювати Ломаченка було круто. Я просто хочу, щоб цей бій відбувся заради вболівальників і заради мене", – заявив Лопес.

Крім того, ми писали, що Теофимо Лопес впевнений, що українець Василь Ломаченко вже прилетів в США

Також він зазначив, що Ломаченко нібито вже перебуває у свого менеджера Егіса Клімаса.

"Я не можу дочекатися поєдинку з Ломаченком. Треба переконатися, що маленька примадонна не ховається у вітальні Егіса Клімаса. Василь прямо зараз пересиджує карантин у його гостьовому будиночку.

Люди думають, що «Лома» знаходиться в Україні, але це не так, він зараз в Лос-Анджелесі. Ломаченко повернувся в США», – сказав Теофимо Лопес в інтерв'ю DAZN.

Раніше ми писали, що американський тренер Менні Роблес розповів, що думає про поєдинок Ломаченко - Лопес

"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченком прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес в інтерв'ю Youtube-каналу Fino Boxing.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

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Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".