Модель Джорджина Родрігес, наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, показала свої спортивні захоплення

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала кілька нових фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Поки її коханець Кріштіану Роналду тренується на футбольному полі, Джорджина захоплюється іншим видом спорту - бадмінтоном. На одному з фото модель розляглася на траві з ракеткою в руках, поруч також можна помітить воланчик. Вона позує в спортивній футболці, короткій спідниці, практично не закриває її стрункі ноги, а також кросівках.

На іншому фото Родрігес потрапила в кадр під час стрибка. В польоті модель широко розсунула ноги і показала пружні стегна у всій красі. Крім того, вона повернулась боком, а з такого ракурсу добре видно її пишні груди. Джорджина чарівно посміхається на камеру. Особливу атмосферу кадрів забезпечили красиві хмари на задньому плані.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову роботу моделі в коментарях до фото, на такий спокусливий спорт із задоволенням відреагували багато чоловіка:

"Так чудова, дитинко. Цей наряд Гуччі 😍😍😍"; "Продовжуй насолоджуватися, дитинко 😚"; "Роналду, ти щасливий чоловік"; "Я просто хотів би стати ракеткою"; "гарний одяг для занять бадмінтоном, ти в курсі ситуації 👌"; "Гуччі виглядає так добре з тобою"; "Посмішка 😍✨✨👑".

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