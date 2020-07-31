Бій Ломаченко-Лопес під загрозою зриву
Причиною скасування бою може стати не пандемія, а величезні апетити американського боксера.
Як повідомляє видання theathletic.com, Лопес планує захистити титул замість об'єднавчого бою, так як йому не підходить сума гонорару.
Відомо, що Лопесу запропонували за бій з Ломаченком 1,25 мільйона доларів, при цьому гонорар Ломаченка складе 3,25 млн доларів.
Схудла Волочкова в безглуздому вбранні налякала розчервонілим тілом: «Мені взагалі подобається...»
Кабмін вирішив витратити пенсії українців, куди підуть гроші й що потрібно знати: «Зараз йде...»
Потужний ураган обрушився на Україну, кадри негоди: "вітер розірвав навпіл..."
Доплата до пенсій в Україні, термінове звернення Мінсоцполітики: "Щомісяця будуть отримувати..."
Раніше ми писали, що Теофимо Лопес заявив про бажання нокаутувати українця Василя Ломаченка.
За його словами, він радий, що не погодився на проміжний бій, так як бій з українцем є для нього пріоритетним. Розминкою для Лопеса стане бій з Ломаченко.
Він сказав Бобу Аруму, що у нього не буде поєдинку для відновлення.
У Теофимо велике бажання повернутися на ринг, він дивиться вечора боксу від Top Rank на арені The Bubble, які додають йому мотивації.
Крім того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), який скоро зіграє з Василем Ломаченко (14-1, 10 КО), назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.
Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:
міць - Майка Тайсона
швидкість - Менні Пак'яо
робота ніг - Мохаммеда Алі
контроль рингу - Роберто Дюрана
джеб - Андре Ворда
щелепу - Геннадія Головкіна
характер - Артуро Гатті
захист - Флойда Мейвезера
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".