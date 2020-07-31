Бій Ломаченко-Лопес під загрозою зриву

Причиною скасування бою може стати не пандемія, а величезні апетити американського боксера.

Як повідомляє видання theathletic.com, Лопес планує захистити титул замість об'єднавчого бою, так як йому не підходить сума гонорару.

Відомо, що Лопесу запропонували за бій з Ломаченком 1,25 мільйона доларів, при цьому гонорар Ломаченка складе 3,25 млн доларів.

Раніше ми писали, що Теофимо Лопес заявив про бажання нокаутувати українця Василя Ломаченка.

За його словами, він радий, що не погодився на проміжний бій, так як бій з українцем є для нього пріоритетним. Розминкою для Лопеса стане бій з Ломаченко.

Він сказав Бобу Аруму, що у нього не буде поєдинку для відновлення.

У Теофимо велике бажання повернутися на ринг, він дивиться вечора боксу від Top Rank на арені The Bubble, які додають йому мотивації.

Крім того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), який скоро зіграє з Василем Ломаченко (14-1, 10 КО), назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.

Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:

міць - Майка Тайсона

швидкість - Менні Пак'яо

робота ніг - Мохаммеда Алі

контроль рингу - Роберто Дюрана

джеб - Андре Ворда

щелепу - Геннадія Головкіна

характер - Артуро Гатті

захист - Флойда Мейвезера

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".