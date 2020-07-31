Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжують готуватися до поєдинків

Спортсмени не тільки тренуються в залі, але і грають в теніс.

У Інстаграмі з'явилося відео гри спортсменів.

"Суворі хлопці", " Ну тримайся Лопес", "дякую, ви круті... і це тільки початок", "Клас", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкове тренування", - підписав боксер фото.

Раніше ми писали, що шестиразовий чемпіон України з карате та призер чемпіонатів Європи та світу Станіслав Горуна різко висловився про українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Зокрема, він зізнався, що відчуває відразу до українських боксерів Олександру Усику та Василю Ломаченку через їхню громадянську позицію.

За словами Горуни, рік тому він хотів потренуватися як з одним, так і з іншим. У нього були спроби навіть організувати спільні заняття. Але після їх слів про політику, все змінилося. "Така публічна позиція мене взагалі відвернула, що від Усика, що від Ломаченка.

В силу останніх подій у мене є до них особиста відраза. Не як до спортсменів, а як до людей. Те, що вони класні боксери ніхто не сперечається, але те, що у них якийсь туман в голові, – це факт. І тут питання: це їхній умисел або вони просто жертви російської пропаганди?" – заявив він.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".