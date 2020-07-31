Український боксер Василь Ломаченко активно готується до поєдинку з Теофимо Лопесом

Ломаченко на своїй сторінці в Instagram опублікував відео тренувань у своїй готелі у Затоці, де є спортзал.

Українець показав, як тренується під керівництвом батька.

"Шо там за Лопесу? Ця собака вже дістала базарити", "Лома з ліва в тенісі пробиває. Красава", "Ломаченко кращий", "Хароший", "Кращий ", - пишуть користувачі мережі коментарях.

Крім того, ми писали, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжують готуватися до поєдинків

Спортсмени не тільки тренуються в залі, але і грають в теніс.

У Інстаграмі з'явилося відео гри спортсменів.

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкова тренування", - підписав боксер фото.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".