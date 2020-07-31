Український боксер Василь Ломаченко активно готується до поєдинку з Теофимо Лопесом

Ломаченко на своїй сторінці в Instagram опублікував відео тренувань у своїй готелі у Затоці, де є спортзал. 

Українець показав, як тренується під керівництвом батька.

View this post on Instagram

Follow @lomus_official and watch exclusive content of my trainings, lifestyle and fun on my blog-page. Друзья, больше крутых новых видео с тренировок и моей жизни на @lomus_official

A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on

Популярні новини зараз

Схудла Волочкова в безглуздому вбранні налякала розчервонілим тілом: «Мені взагалі подобається...»

ЗНО-2020: українцям озвучили нові умови для вступу до вузів, "для бюджету потрібно..."

Зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти»

Асмус в одному мереживній білизні пішла у всі тяжкі після розлучення з Харламовим: "Пощастить же комусь"
Показати ще

"Шо там за Лопесу? Ця собака вже дістала базарити", "Лома з ліва в тенісі пробиває. Красава", "Ломаченко кращий",  "Хароший",  "Кращий ", - пишуть користувачі мережі коментарях.

Крім того, ми писали, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжують готуватися до поєдинків

Спортсмени не тільки тренуються в залі, але і грають в теніс.

У Інстаграмі з'явилося відео гри спортсменів. 

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкова тренування", - підписав боксер фото.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".