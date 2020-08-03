Український боксер Денис Берінчик (13-0, 7 КО) розповів, чому не взяв участі у вечорі боксу USYK 17 Promotion

"Чим займаюся? Качаюсь в спортзалі. Набрав 4-7 кг. зараз важу 70 кг. чекаю наступного поєдинку. Є купа бійців, я в рейтингу 4-й. Чекаю бій Васі, який відклали на осінь.

Після карантину хочу провести проміжний бій, а потім буде елімінатор. Чому сьогодні не в Карді? Є питання по телеканалах. Буду чекати вечора від K2. Хотів би з часом підписати контракт з Усиком», – сказав Берінчик.

Раніше ми писали, що на вечорі професійного боксу, який організував Александ Усик, найшвидшим виявився бій між Віктором Вихристом і Семеном Пахомовим.

Вихрист здобув перемогу нокаутом у 2-му раунді. Після бою Пахомов розповів, що через пропущені удари в голову не пам'ятає, як програв.

У 28-річного Вихриста це був другий бій і друга перемога нокаутом.

30-річний Пахомов провів на професійному рингу вже 12 боїв, з них два виграв, а інші 10 програв. При цьому п'ять разів Пахомов був нокаутований.

Також ми писали, що 1 серпня відбувся перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжу Олександра Усика.

На ринг вийшли перспективні важковаговики Владислав Сіренко та Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Ціни на квитки не Дешеві - за квиток шанувальникам боксу довелося віддати від 1500 до 2500 гривень.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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