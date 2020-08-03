Тренер Сергія Дерев'янченка Андре Розьє розповів, чого чекає від бою свого підопічного проти Джермалла Чарло

"Дерев'янченко віддасть всі сили, це його лебедина пісня. Це третя спроба Сергія стати чемпіоном світу. Я вважаю, що він переміг Головкіна, але ми не отримали титул. Цього разу у нас немає права на помилку.

Дерев'янченко слухає мене. Він мало говорить, тільки висловлює мені свої побажання. Саме так і стають чемпіонами світу. Дерев'янченко має намір боксувати з Чарло, він хоче зруйнувати плани Джермалла і позбавити його балансу. Це все, що я можу сказати", - сказав Розьє.

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"Чим займаюся? Качаюсь в спортзалі. Набрав 4-7 кг. зараз важу 70 кг. чекаю наступного поєдинку. Є купа бійців, я в рейтингу 4-й. Чекаю бою Васі, який відклали на осінь.

Після карантину хочу провести проміжний бій, а потім буде елімінатор. Чому сьогодні не в Карді? Є питання по телеканалах. Буду чекати вечора від K2. Хотів би з часом підписати контракт з Усиком», – сказав Берінчик.

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