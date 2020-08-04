Український боксер Василь Ломаченко показав як тренується

Як повідомляє Politeka.net боксер показав нове відео, на якому видно феноменальну роботу ніг.

Дворазовий олімпійський чемпіон часто ділиться своїми методами тренувань.

"Машина", Василь удачі тобі і нових перемог!!! Ти геній своєї справи!", "Ракета, як завжди", "Красень , таку круту базу зробив ,щиро радий . Молодець", - пишуть підписники в коментарях.

Крім того, ми писали, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) пожартував над Василем Ломаченком (14-1, 10 КО)

Наступний суперник Ломаченко Теофимо Лопес записав відео зі зверненням до Василя.

Редкач відреагував на публікацію Теофимо і вирішив пожартувати над українцем в Instagram. Він сказав, що українцеві потрібно втекти якомога далі.

"Біжи, Вася, біжи", – написав під відео Редкач.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".