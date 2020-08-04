Намагається вибити для себе поліпшені умови

Американець Теофимо Лопес підтвердив чутки про те, що він поки не зміг домовитися про поєдинок проти Василя Ломаченка

Лопес дав зрозуміти, що в Top Rank дійсно не змогли задовольнити його фінансові запити, тому бій можуть скасувати.

"Ви гніваєтеся на мене, а я просто намагаюся прогодувати свою сім'ю", - написав Теофимо Лопес на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що причиною скасування бою може стати не пандемія, а величезні апетити американського боксера.

Лопес планує захистити титул замість об'єднавчого бою, так як йому не підходить сума гонорару.

Відомо, що Лопесу запропонували за бій з Ломаченко 1,25 мільйона доларів, при цьому гонорар Ломаченко складе 3,25 млн доларів.

Крім того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), який скоро зіграє з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.

Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:

міць - Майка Тайсона

швидкість - Менні Пак'яо

робота ніг - Мохаммеда Алі

контроль рингу - Роберто Дюрана

джеб - Андре Ворда

щелепу - Геннадія Головкіна

характер - Артуро Гатті

захист - Флойда Мейвезера

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".