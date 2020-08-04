Американець Теофимо Лопес підтвердив чутки про те, що він поки не зміг домовитися про поєдинок проти Василя Ломаченка
Лопес дав зрозуміти, що в Top Rank дійсно не змогли задовольнити його фінансові запити, тому бій можуть скасувати.
"Ви гніваєтеся на мене, а я просто намагаюся прогодувати свою сім'ю", - написав Теофимо Лопес на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, що причиною скасування бою може стати не пандемія, а величезні апетити американського боксера.
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Лопес планує захистити титул замість об'єднавчого бою, так як йому не підходить сума гонорару.
Відомо, що Лопесу запропонували за бій з Ломаченко 1,25 мільйона доларів, при цьому гонорар Ломаченко складе 3,25 млн доларів.
Крім того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), який скоро зіграє з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.
Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:
міць - Майка Тайсона
швидкість - Менні Пак'яо
робота ніг - Мохаммеда Алі
контроль рингу - Роберто Дюрана
джеб - Андре Ворда
щелепу - Геннадія Головкіна
характер - Артуро Гатті
захист - Флойда Мейвезера
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".